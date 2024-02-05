حملات أمنية مكبرة لضبط الأسواق في البحيرة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت نائب محافظ البحيرة، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، واصلت رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن:

ضبط ٥ أطنان محسن زراعي مجهول المصدر بمركز وادى النطرون و١٥٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و٢٥٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتاجر تموينى لحيازته ٢١ بطاقة تموينية بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، ٣٠٢ كيس سكر تموينى، ٣٣٩ زجاجة زيت طعام مدعم ، ٧٨٤ كيس مكرونة مدعمه تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم تحرير محضر لبدال تمويني لغلقه المحل أثناء فترات العمل الرسمية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

وفي مركز حوش عيسى، تم ضبط ١٩ بدالا تموينيا لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية ولعدم إعلانهم عن مواعيد العمل وأسعار صرف السلع وكمية كبيرة من الأسماك والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي حملة مماثلة بمركز كوم حمادة، تم ضبط ١٠٠طن ذرة صفراء وبيضاء تم تجميعها بغرض الاحتكار لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.