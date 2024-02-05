برلين: نصف مليون شخص شاركوا في المظاهرات المنددة بالتطرف اليميني مطلع الأسبوع

أفادت بيانات أولية من وزارة الداخلية الألمانية، بأن نحو نصف مليون شخص شاركوا في المظاهرات المنددة بالتطرف اليميني في كل أنحاء ألمانيا خلال العطلة الأسبوعية الماضية (مطلع الأسبوع الجاري).

وأوضحت الوزارة، أن 457 ألف شخص شاركوا في 128 حدثًا.

وأكد متحدث باسم الوزارة، أن هذا رقم مؤقت بسبب نقص الأرقام من ولايات هامبورج ومكلنبورج - فوربومرن وزارلاند.

ووفقا للشرطة، تجمع أكثر من 150 ألف شخص أول أمس السبت أمام مبنى البرلمان (رايشستاج) في برلين الذي يقع فيه مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان) للتظاهر من أجل الديمقراطية والتسامح، فيما قدرت الجهة المنظمة عدد المشاركين هناك بـ300 ألف شخص.

وجرت العادة أن تعتمد الوزارة في أرقامها على تقديرات الشرطة.

وانطلقت المظاهرات في الشوارع مختلف المدن في ألمانيا؛ احتجاجا على التطرف اليميني بعد تقرير نشر في 10 من يناير الماضي من قبل مجموعة صحفيين استقصائيين في منصة "كورركتيف" الإعلامية.

وكشف التقرير، عن تفاصيل اجتماع عُقِد في نوفمبر بين يمينيين متطرفين وساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا، وتم خلاله مناقشة خطط لطرد ملايين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة.

وناقش المجتمعون، كيفية جعل أعداد كبيرة من الأجانب - من بينهم طالبو لجوء وما يُسَمَّى بـ"المواطنين غير المندمجين" ومهاجرين يحملون جوازات سفر ألمانية – يغادرون البلاد، حتى تحت الإكراه.

وثمة خطط للخروج مرة أخرى إلى الشوارع للتظاهر احتجاجا على التطرف اليميني اليوم أيضا.

ومن المتوقع على سبيل المثال مشاركة حوالي 7 آلاف شخص في تجمع في فرانكفورت.