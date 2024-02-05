قيادي بالجيش الألماني: أوكرانيا بحاجة إلى تجنيد المزيد من الجنود

قال البريجيدير جنرال بالجيش الألماني كريستيان فرويدينج إن أوكرانيا يجب أن تجند المزيد من الجنود حتى تنجح في صد الهجوم الروسي.

وقال رئيس مركز الموقف الأوكراني بوزارة الدفاع للمنظمة الإعلامية لشبكة "هيئة التحرير الألمانية" (آر.إن.دي)، في تصريحات نشرت اليوم الاثنين: "سيتعين على أوكرانيا بالتأكيد حشد المزيد من الجنود - على الأقل بسبب أعداد الضحايا،على حد علمنا".

كما أشار فرويدينج إلى الحاجة إلى تجديد الوحدات، التي ظل بعضها في المقدمة لمدة 24 شهرا. ويجري حاليا مناقشة نوع ونطاق التعبئة في أوكرانيا.

وانتقد البريجدير جنرال التقارير التي تفيد بوجود خلاف بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوزني.

وقال فرويدنج: "لا يمكننا أن ننظر خلف الكواليس". وأضاف "لكننا بالطبع نراقب هذه المناقشات بين القيادة العسكرية والسياسية. وبالطبع نأمل أن تحافظ أوكرانيا على الوحدة التي جعلتها قوية في الدفاع عن بلادها خلال الأشهر والسنوات الأخيرة".

وأضاف: "أن مثل هذه المناقشات تعتبر أيضا السمة المميزة للدولة الديمقراطية. ولكن على المدى الطويل، غير ملائمة لجهود الدفاع".

وتكافح أوكرانيا ضد الغزو الروسي منذ ما يقرب من عامين.