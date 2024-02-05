فحص 609 مواطنين ضمن قافلة طبية في الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة التل الكبير، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية أجرت الكشف على 609 مواطنين في أول أيامها، وتضمنت 9 تخصصات طبية شملت عيادات "الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم".

كما شملت القافلة، صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "حطب"، أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأوضح استمرار القافلة الطبية في استقبال المواطنين حتى غد الثلاثاء لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.