وائل الدحدوح ينعى والدته: ما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع على قلب المرء دفعة واحدة

نعى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، والدته التي وافتها المنية أمس الأحد داخل القطاع، لتنضم إلى قائمة طويلة من أفراد الأسرة التي فقدها الدحدوح خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورثى الدحدوح والدته بكلمات مؤثرة، تعبر عما ألم به من حزن بعد فقدانه من قبل زوجته و3 من أبنائه وحفيدته في غارات إسرائيلية، وقال الدحدوح عبر حسابه بموقع إنستجرام: "لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع، والأحزان على قلب المرء وحياته دفعة واحدة، وما أصعب أن يكون من بين ذلك أوجاع الفقد التي تتناوشنا من كل جانب في عام الحزن".

وتابع: "اليوم فقدنا بابا من أبواب الجنة، وخسرنا قلبا كان يلهج لنا وللمسلمين بالدعاء صباح مساء، أمي الحبيبة".

وواصل: "حبيبتي أمي نظيرة المرأة الصالحة المؤمنة الطيبة الحنونة، فقدنا من لا يعرف الحقد ولا الحسد ولا الغل ولا الكره طريقا إلى قلبها، ولا يعرف القيل والقال طريقا إلى لسانها، فقدنا ملاكا على هيئة بشر، فقدنا من أمضت عقودا من العمر في التعب والشقاء والكبد والحزن والفقد والفقر بصبر وإيمان ورضى عمر قلبها بكل المعاني الطيبة والجميلة".

وقال الدحدوح، الذي يقيم حاليا في قطر لتلقي العلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، ولم تتح له الفرصة لوداع أمه، واصل حديثه قائلا: "نظرة الوداع وقُبلة الوداع وشُحنة تحسس جسدها الطاهر بسبب البعد والغربة والإصابة، واحدة من خنساوات فلسطين كافحت منذ نعومة أظافرها وجاهدت و رابطت وربت الشهداء والجرحى والمعتقلين في سجون الاحتلال، أنجبت لفلسطين ستة عشر ولدا وبنتا بقي لها منهم أحد عشر، اثنان من الخمسة استشهدا في ميادين الوغى".

وتابع: "رحمك الله يا أمي يا مهجة روحي وبلسم قلبي وسكينة نفسي وبركة الحياة وجمالها، والله أرجو أن تجتمعي مع أحبائك من العائلة في فردوس رب العالمين، حبيبك حمزة وحبيتك أم حمزة وحبيبك محمود، ودلوعتك شام وكل الشهداء، أما نحن فسوف نتصبر ونتجلد على هذا الفقد، وعلى هذه الحياة بحلوها ومرها بحول الله وقوته ولطفه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".