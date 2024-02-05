توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة ومستشفى وادي

شهد الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة ممثلة فى كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية ومستشفى وادي النيل.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد العزيزى عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل.

وأكد الدكتور ياسر حجازى أن مستشفى وادى النيل صرح من الصروح الطبية الكبرى بجمهورية مصر العربية على مستوى عال من الحرفية والمعرفة العلمية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، يتبع نهج استباقي يرتكز على التقنيات المتقدمة ذات المعايير العالمية.

وأضاف بأن توقيع هذا البرتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على إتاحة أفضل الفرص التدريبية الميدانية لأبنائها طلاب الكلية تطبيقاً لما درسوه ببرامجهم الدراسية من أجل تقديم خريج قادر على خوض غمار الحياة العملية الجديدة فيما بعد.

ومن جانبه، أثنى الدكتور حازم خميس على خريجى الجامعة واصفاً إياهم بالتميز والمهنية والتقدير والالتزام والثقة بالنفس والعمل كفريق واحد، موضحاً أن مستشفى وادي النيل تعمل على دعم جميع الأنشطة العلمية الطبية على مستوى مصر والعالم العربى عن طريق توفير أحدث الأمكانيات والأدوات التدريبية وإطلاق برامج التدريب الاحترافية من خلال عقد عدد من الشراكات مع جهات علمية كبرى ذات كوادر من المدربين المعتمدين دولياً.

وأضاف أنه بمقتضى بنود الإتفاقية الموقعة بين الجانبين سوف تتاح الفرصة للطلاب خلال العطلة الدراسية الصيفية القادمة لعام 2024 التدرب على أحدث التقنيات اللازمة للصناعات الدوائية والكيفية الملائمة لممارسة الصيدلة الاكلينيكية واليقظة الدوائية.

وفى ختام البرنامج التدريبى سوف يتسلمون شهادات معتمدة من مستشفى وادى النيل تفيد اجتيازهم البرنامج التدريبى.

ومن جانبه، قال عميد كلية الصيدلة، إن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة تهدف إلى تعزيز المهارات العملية والإكلينيكية لطلاب كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وتوفير مسار مهني متميّز لهم في مجال الصيدلة الإكلينيكية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة الثنائية بين الجانبين تتيح لطلاب الكلية تلقي تدريب شامل في مختلف أقسام المستشفى، بما في ذلك الصيدليات وأقسام الصيدلة الإكلينيكية، وسوف يتم هذا التدريب تحت إشراف أطباء وصيادلة مختصين من المستشفى بالتعاون مع أعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية.

وأضاف أن الكلية تسعى إلى توفير أفضل الفرص التدريبية لطلابها في مختلف أماكن التدريب من مصانع أدوية، ومستشفيات، ومراكز بحثية، وغيرها، بجانب أن الكلية تقدم الاستشارات العلمية لمواقع التصنيع الدوائى والصيدلى نظرا لكونها تزخر بالكوادر العلمية المتخصصة على قدر متميّز من الخبرة العلمية الممتدة فى مجالات البحوث والتطوير والتصنيع الدوائى.