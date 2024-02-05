الرئاسة الفلسطينية: الفوضى بديل وقف العدوان والمنطقة معرضة لانفجار شامل

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.



وشدد أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الاثنين، على أهمية وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.



ونوه أن «التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها»، مؤكدًا أن «اللحظة الحالية المناسبة والحاسمة؛ لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي».



وأضاف: «على الجانب الأمريكي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، لأن البديل هو الفوضى واللعب بالنار، وتجاوز للخطوط الحمراء في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل».



وأشار إلى أن «دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم».



وأكد أهمية أن «تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير».