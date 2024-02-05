زيادة الرواتب والمعاشات في سوريا ورفع سعر الخبز والمازوت

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحكومة السورية وقدرها 50%، فيما أعلنت وزارة التجارة فرض زيادة على سعر كيلوجرام الخبز وقدرها مئة بالمئة.

ونص المرسوم الذي أعلنته رئاسة الجمهورية في سوريا بزيادة قدرُها 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.

وفي مرسومٍ آخر أصدره الرئيس الأسد" منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".

من جانبها عدّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر بيع ربطة الخبز زنة 1100 جرام للمواطن من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.. كما عدّلت الوزارة سعر بيع لتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

وكانت الحكومة السورية أكدت في تصريحات سابقة أن رغيف الخبز هو خط أحمر ولا يمكن رفع سعره، وتعاني الحكومة السورية من صعوبة تأمين القمح للطحين بسبب خروج مناطق إنتاج القمح في شرق وشمال سوريا عن سيطرة الحكومة السورية.