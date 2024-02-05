رئيس كازاخستان يعين رئيس مؤقتا للوزراء بعد استقالة الحكومة

وقع قاسم جومارت توكايف رئيس كازاخستان مرسوما لقبول استقالة حكومة بلاده، اليوم الاثنين، وتكليف رومان سكليار النائب الأول لرئيس الوزراء المستقيل بالقيام بمهام رئيس الوزراء.

ويحل سكليار محل علي خان إسماعيلوف الذي تولى المنصب منذ يناير 2022 . وسيظل كل الأعضاء الآخرين في حكومة كازاخستان في مناصبهم بشكل مؤقت، حسبما قال بيان من مكتب توكايف.

ولم يتم تقديم سبب رسمي لتنحي إسماعيلوف، وهي الخطوة التي جاءت في أعقاب اجتماع مع الرئيس.

وقالت تقارير إعلامية إن الاستقالة ربما تكون مرتبطة بسلسلة من الحوادث التي وقعت خلال الأسابيع الماضية وشملت تعطل مرافق البنية التحتية المحلية وهو ما تسبب في توقف التدفئة وانقطاع الكهرباء، في بعض الأحيان لعدة أيام.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة مؤخرا زيادة لا تحظى بقبول شعبي في تكاليف الإسكان.

ومن المقرر عقد اجتماع للحكومة بعد غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقدم توكايف المرشح لمنصب رئيس الوزراء.