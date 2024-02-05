رئيس وزراء الكويت: الحكومة تعمل على الانتهاء من برنامج عملها لرفعه لمجلس الأمة

أكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد برنامج عملها، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة إعمالا بنص المادة 98 من الدستور، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يتضمن ثلاث ركائز هي "دولة العدل والأمن والاستدامة".

وأضاف رئيس الوزراء الكويتي، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية، أن برنامج عمل الحكومة يتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويعنى بشكل أساسي باختلال عدالة الأجور في القطاع العام واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص واختلال عدالة توفير الدعم.

وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من النهوض والمشاركة في استيعاب العمالة الكويتية التي ستدخل سوق العمل مستقبلا، متوقعا أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف مواطن كويتي خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا العدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه من دون إمكانات القطاع الخاص.