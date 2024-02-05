إيران تبدأ بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان

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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، أن بلاده بدأت في بناء مفاعل نووي بمدينة أصفهان في وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن إسلامي قوله، إن «مفاعل الأبحاث الذي تبلغ قدرته 10 ميجاوات سيكون المفاعل النووي الإيراني الرابع في المنطقة».

وقالت «إرنا» الخميس الماضي، إن إيران بدأت بناء أربع محطات أخرى للطاقة النووية في جنوب البلاد، بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 5000 ميجاوات.

وتسعى إيران إلى إنتاج 20 ألف ميجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2041.

وتمتلك البلاد محطة واحدة نشطة للطاقة النووية، وهي محطة بقدرة 1000 ميجاوات، تم تشغيلها بمساعدة روسيا في عام 2011.

وتبني إيران أيضًا محطة بقدرة 300 ميجاوات في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط، بالقرب من الحدود الغربية مع العراق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، إن إيران زادت معدل إنتاجها لليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة.

وذكر المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي، في التقرير أن إيران «زادت في الأسابيع الأخيرة إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، وعكست تخفيضا سابقا في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023»، وفقا لمتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت إيران قد أبطأت في السابق معدل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة، وهي خطوة فنية تسبق بقليل مستوى الـ90 بالمائة للأسلحة النووية.