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يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونالت أغنية «علماء ومهندسين - SCIENTISTS & ENGINEERS» والتي يتعاون فيها كلا من كيلير مايك وأندري بينجامين وفيوتشر وإيرين ألين كان، جائزة «أفضل أغنية راب - Best Rap Song».

ونافس على الجائزة أغنيات «انتباه - Attention»، و«عالم باربي - Barbie World»، و«فقط أريد موسيقى الروك - Just Wanna Rock»، و«ريتش فليكس - Rich Flex».