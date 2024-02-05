بنك اليابان المركزي يعرض شراء سندات حكومية بعد ارتفاع أسعار العائد

عرض بنك اليابان المركزي، شراء كمية من سندات الخزانة الحكومية اليابانية من خلال عمليتي شراء فيما يبدو أنها محاولة للحد من الارتفاع في الفائدة قصيرة الأجل.



وارتفع العائد على السندات اليابانية بعد ارتفاع مماثل للسندات الأمريكية عقب إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى اعتزام المجلس تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى ما بعد مارس المقبل.



وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية بمقدار 5ر5 نقطة أساس إلى 715ر0%.



في الوقت نفسه، شهدت مزايدة لبيع سندات عشرية مرتبطة بمعدل التضخم طلبا أقل من المتوقع من جانب المستثمرين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيسوكي تسوروتا المحلل الاقتصادي في مؤسسة ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سيكيوريتيز قوله إن تدخل البنك المركزي اليوم يمكن أن يدعم أسواق السندات لكن الضغوط البيعية يبدو أنها ستكون أقوى نتيجة ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.