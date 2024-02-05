ورشة عمل لإنشاء آلية عربية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن

عقد القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية ممثلا في إدارة النقل والسياحة، اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية"، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة (ITFC).

وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء النقل العرب رقم (516) في دورته (35) في أكتوبر 2022، والذي قام بتكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية.

وأعدت الأكاديمية، الدراسة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى استهدفت تقييم الوضع الحالي لصناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، وتم مناقشة إمكانيات الدول العربية في صناعة بناء وإصلاح السفن ومدى تنافسيتها في السوق العالمي والعوامل المؤثرة في قرار ملاك السفن لاختيار ترسانات بناء وإصلاح السفن، وكذلك البيانات والمؤشرات الداعمة للصناعة والخاصة بالإدارة الفنية والصناعات التكميلية والتسويق.

كما تم التعرف على الإمكانيات الحالية للترسانات العربية والتحديات والمعوقات التي تواجه صناعة بناء وإصلاح السفن بالدول العربية والتعرف على الامكانيات الحالية للبرمجيات وقواعد البيانات المستخدمة بالجهات والهيئات المعنية بصناعة اصلاح وبناء السفن وامكانيات شبكات المعلومات بالدول العربية.

أما المرحلة الثانية فقد ركزت على أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات تدفقها للدول العربية، وتحديد المكونات الرئيسية للمنصة الإلكترونية الموحدة لصناعة بناء وإصلاح السفن، حيث تم عقد ورشتي عمل، الأولى عقدت بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكانت حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة، ثم عقدت ورشة العمل الثانية برعاية جامعة الدول العربية لكل الدول العربية في مقر هيئة قناة السويس، وقد دارت المناقشات حول إمكانيات الدول العربية في صناعة بناء وإصلاح السفن وتحديات وفرص الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة.

وتعتبر ورشة اليوم الاثنين، المرحلة الختامية للانتهاء من الدراسة وذلك بحضور ممثلي الهيئات والجهات المعنية المتخصصة في صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، وناقشت مقترح الآلية التكاملية التي خلصت لها الدراسة لتحقيق التعاون العربي في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وكذلك استعرضت الورشة مقترح مكونات المنصة الإلكترونية الموحدة لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالدول العربية، وذلك تمهيدا لرفع الدراسة في شكلها النهائي إلى اللجان والمجالس المختصة للنظر واتخاذ المناسب بشأنها طبقا لقرار مجلس وزراء النقل العرب.