إيران تجري مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين لتوفير الأمن في المنطقة

أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الإدميرال شهرام إيراني، أنه من المقرر أن تجري بلاده مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين، لتوفير الأمن في المنطقة.



وأفادت وكالة أنباء "فارس" الايرانية، اليوم الاثنين، بأن قائد سلاح البحر الإيراني أكد أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الدول الأخرى للمشاركة في هذه المناورات التي ستجري في نهاية العام الإيراني الجاري، الذي سينتهي في 19 من مارس المقبل.



وأكد الأدميرال إيراني أن "أهم استراتيجية يعتمدها سلاح البحر في الجيش الإيراني حاليا، هي حفاظ وحماية المصالح والمصادر الاقتصادية للبلاد والشعب الإيراني"، وشدد على أن "الهدف من المناورات المذكورة هو توفير الأمن للمنطقة والمصالح المشتركة".



وتابع: "إننا نحرس الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مرافقة السفن الإيرانية في البحار، كما نساعد في توفير الأمن لسفن الدول التي تحتاج إلى المساعدة".



وأضاف أنه "بدعم من وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، خططنا لضم عدة سفن للأسطول البحري حتى نهاية العام الايراني الجاري".



جدير بالذكر أن مناورات "الإغاثة والإنقاذ" كانت قد جرت في الشهر الأخير من الخريف الماضي بمشاركة سفن حربية ووحدات جوية تابعة لسلاح البحر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.