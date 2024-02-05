سناب تستغني عن 10% من موظفيها مع تراجع عائدات الإعلانات

أعلنت شركة سناب المشغلة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات اعتزامها تسريح 10% من موظفيها على مستوى العالم لتنضم إلى شركات التكنولوجيا التي أعلنت جولة جديدة من شطب الوظائف منذ بداية العام الحالي.

وتقدر الشركة الأمريكية تكلفة هذه الخطة بما يتراوح بين 55 و75 مليون دولار لتغطية مكافأة نهاية الخدمة والتكاليف ذات الصلة، بالإضافة إلى ما بين 45 و 55 مليون دولار في صورة نفقات نقدية مستقبلية.

وقالت الشركة إن أغلب هذه التكلفة ستكون خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سناب مثل غيرها من شركات منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تعويض التراجع في الإيرادات، من خلال شطب الوظائف والتراجع عن المشروعات التي لم تعد أولوية.

يذكر أن سناب أعلنت منذ أربعة شهور قرار غلق قطاع يركز على توفير خدمات الواقع المعزز للشركات مما أدى إلى إلغاء ما كان بمثابة محاولتها الأخيرة لتنويع نشاط الشركة التي تعتمد على عائدات الإعلانات.

والمتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى شطب 170 وظيفة تقريبا

وقالت سناب في بيان إن قرار شطب الوظائف يستهدف وضع الشركة في أفضل مكان لتنفيذ أعلى أولوياتها.

وتراجع سهم سناب بنسبة 2.4% إلى 16.64 دولار في بداية تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية.

يذكر أن إجمالي عدد العاملين في الشركة بلغ حتى نهاية سبتمبر الماضي حوالي 5400 موظف.

ويعني شطب 10% من الوظائف وفقا لهذه الأرقام الاستغناء عن حوالي 540 موظفا.

وقالت سناب إن عملية شطب الوظائف واسعة النطاق يمكن أن تستمر حتى الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على الالتزام بقوانين العمل المحلية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة غدا نتائجها ربع السنوية بعد غلق أسواق المال.

وقبل 3 أشهر أعلنت الشركة عودة إيراداتها للنمو، بعد فصلين من التراجع، لكنها حذرت من أن هذا النمو يمكن أن يتعثر نتيجة تداعيات الحرب في قطاع غزة.