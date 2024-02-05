سماء سليمان: نحتاج للتكامل بين قطاعات الدولة لتطوير الإنتاج الزراعي

طالبت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، سماء سليمان، بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة لتطوير وتعظيم الإنتاج الزراعي.



وأشارت -خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا؛ لمناقشة طلب برلمانى مقدم من النائب إيهاب وهبة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي- إلى أهمية الاهتمام بالطاقات الموجودة فى هيئة الاستشعار عن بعد لدعم منظومة الإنتاج الزراعي، لاسيما فى ظل اتجاه الدولة المصرية لاستصلاح الأراضي.



وقالت إن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ري الزراعات المتعددة، أمر هام فى ظل ندرة المياه، والحاجة إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.