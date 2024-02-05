الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على السفن أضرّت بالمصريين والفلسطينيين

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، إنّ الهجمات الصاروخية التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية تضر بشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعبان المصري والفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هجمات الحوثيين تسببت في ارتفاع أسعار السلع في العديد من دول المنطقة التي تعتمد على الشحن البحري في توفير احتياجاتها.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تبرر العمليات التي تنفذها حاليًّا في البحر الأحمر بأنها تدافع عن الشعب الفلسطيني، واصفًا ذلك بالأمر الكاذب.

وشدد على التزام الولايات المتحدة، بحماية مواطنيها وكذلك الأماكن التي تستضيف الأمريكيين، مشيرًا إلى أن بلاده لا تريد التصعيد ولم تشن ضربات في إيران.

ولفت إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا جاءت للدفاع عن المصالح الأمريكية، متابعًا: «نحن نستهدف أماكن تستخدمها المليشيات لشن هجمات ضدنا».