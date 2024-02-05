فودافون البريطانية تسجل تراجعا في العائدات خلال الربع الثالث من 2023

تراجعت عائدات شركة الاتصالات البريطانية "فودافون جروب"، في الربع الثالث من 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة عليها.



وسجلت فودافون في الربع الثالث إجمالي عائدات بقيمة 372ر11 مليار يورو (25ر12 مليار دولار) أي أقل من 638ر11 مليار يورو التي سجلت في نفس الفترة من العام السابق.



وبلغت عائدات الخدمة 383ر9 مليار يورو مقابل 52ر9 مليار يورو في العام السابق عليه.



وتراجعت عائدات أخرى إلى 989ر1 مليار يورو من 118ر2 مليار يورو في العام السابق.



وباستبعاد البنود، بالنظر إلى المستقبل للعام بأكمله، مازالت فودافون تتوقع تسجيل أرباح بقيمة 3ر13 مليار يورو قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بعد الخسائر الخاصة.