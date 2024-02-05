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الإسماعيلي يجدد عقد محمد بحيري

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:08 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:08 م

جدد مجلس إدارة النادي، برئاسة نصر أبو الحسن، تعاقده مع محمد بحيري، لاعب فريق الكرة الأول، بناء على رغبة لجنة الكرة برئاسة الكابتن علي أبو جريشة.

وقررت اللجنة رفع بحيري، من قائمة الفريق مؤقتا، لمنح الفرصة لقيد اللاعبين الجدد، خاصة وأنه يغيب عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة.

وأعرب بحيري عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي قائلا: "أشكر كابتن علي وكابتن عماد سليمان وكابتن إيهاب جلال على هذه الثقة وسأبذل قصارى جهدي من أجل إثبات أنني جدير بثقتهم".

وتابع: "أتمنى تجنب الإصابات خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنني أواجه عدم توفيق مؤخرا بسبب تلك الإصابات، وسأعمل جاهدا للعودة سريعا للملاعب".

وأتم: "بدأت فترة التأهيل حاليا وأتمنى العودة سريعا لمساعدة الفريق خلال المرحلة المقبلة".


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