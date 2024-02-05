الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقتاد مدير مستشفى الأمل إلى وجهة مجهولة

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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال استدعت كلاً من: عضو المكتب التنفيذي للجمعية والمدير العام لمستشفى الأمل الدكتور حيدر القدرة، والمدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله، واقتادتهما لجهة غير معلومة».

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن الأمر جاء عقب إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجمعية، بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين مستشفى الأمل ومقر الجمعية باتجاه منطقة مواصي خان يونس.

وذكرت الجمعية أن «مئات النازحين بدأوا بمغادرة مقر الجمعية ومستشفى الأمل، بعد حصارهم لأكثر من أسبوعين داخل مقرات الجمعية».

🚨عاجل:استدعت قوات الاحتلال كلاً من عضو المكتب التنفيذي للجمعية و المدير العام لمستشفى الامل، الدكتور حيدر القدرة بالاضافة الى المدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله واقتادتهما لجهة غير معلومة.

📌جاء ذلك عقب ابلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجمعية بموافقة الاحتلال على توفير ممر… — PRCS (@PalestineRCS) February 5, 2024

وقصفت مدفعية الاحتلال اليوم الاثنين، مواقع متفرقة وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتكثف قوات الاحتلال غاراتها على مواقع متعددة في خان يونس، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، عن كارثة إنسانية في مستشفى الأمل بخان يونس، وذلك بعد 14 يوما من الحصار المتواصل.

وقال الهلال الأحمر، عبر حسابه على منصة إكس: «لقد تم استنزاف الإمدادات الغذائية للعائلات النازحة».

وأضاف أن «الوقود المتوفر يكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى».

وأشار الهلال الأحمر إلى «نفاد مخزون بعض الإمدادات الطبية والأدوية، مع نقص كبير في الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة».

وشدد الهلال الأحمر على «انعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة، كحليب وحفاضات الأطفال، وحفاضات كبار السن وذوي الإعاقة».