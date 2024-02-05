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الإمارات تدعم قطاع غزة بسيارات إسعاف

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 9:26 م

أرسلت الإمارات سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها لدعم متطلبات القطاع الصحية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين: "تأتي هذه المبادرة تلبية لتزايد حالات الطلب على نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى الميداني الإماراتي كونه أحد المستشفيات الرئيسية التي تقدم خدمات متكاملة من إسعاف وعلاج للجرحى والمرضى من الفلسطينيين".

ويضم المستشفى الميداني الإماراتي كادرا طبيا مختصا في طب وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة إلى جانب غرف للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء الجراحات المختلفة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال.

وبلغ عدد الحالات التي تم علاجها في المستشفى الميداني حتى الآن 3575 حالة بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسات خيرية إماراتية.

كانت الإمارات قد أرسلت العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن سكانه، كما استقبلت دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية في نوفمبر الماضي،اعتزامها إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، دعما للشعب الفلسطيني.


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