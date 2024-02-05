تراجع الفائض التجاري لأستراليا خلال شهر ديسمبر الماضي

أعلن مكتب الإحصاء الأسترالي، اليوم الاثنين، تراجع الفائض التجاري لأستراليا خلال ديسمبر الماضي إلى 96ر10 مليار دولار أسترالي، مقابل 44ر11 مليار دولار في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا قدره 51ر10 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه زادت صادرات أستراليا خلال ديسمبر بنسبة 8ر1% شهريا بفضل زيادة صادرات الوقود المعدني والذهب بشكل خاص، وأدى الطقس البارد خلال الشهر الماضي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، في حين حد النمو الطفيف للنشاط الصناعي في الصين من الطلب على المعادن، حيث تراجعت صادرات أستراليا من خام الحديد والفحم خلال ديسمبر.

في المقابل زادت واردات أستراليا خلال ديسمبر بنسبة 8ر4% شهريا، بعد زيادتها بنسبة 9ر7% خلال نوفمبر الماضي.