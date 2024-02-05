الحكومة الألمانية تتفق على إنشاء محطات توليد كهرباء بالغاز قادرة على استخدام الهيدروجين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصل أطراف الحكومة الائتلافية في ألمانيا، إلى اتفاق بشأن استراتيجية لبناء محطات توليد كهرباء بالغاز قادرة على استخدام الهيدروجين، وذلك بعد مفاوضات طويلة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد في برلين اليوم الاثنين.

وواجهت الحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس، انتقادات من قطاع الطاقة لأخذ فترة طويلة للغاية لوضع خريطة للمضي قدما في توليد الطاقة، بعدما جرى إغلاق آخر محطة طاقة نووية متبقية في ألمانيا في 2023.

والهدف من المحطات الجديدة هو توليد الكهرباء خلال الفترات التي تكون فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددتين قليلة.

غير أن شركات الطاقة تتجنب حتى الآن الاستثمار لأنه من غير المتوقع أن تكون محطات الطاقة الجديدة مربحة.

ومن المقرر طرح إنشاء ما يصل إلى أربع محطات بقدرة 2.5 جيجا واط في عطاء في خطوة أولية.

وطبقا لمصادر داخل الائتلاف، سوف تبلغ التكاليف نحو 16 مليار يورو (2ر17 مليار دولار) على مدار العشرين عاما المقبلة.