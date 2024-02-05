الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا في وقت لاحق من فبراير الجاري.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإنه من المقرر توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير لتشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستستهدف العقوبات المزيد من الشركات التي تساهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها.

ولن يتسنى بعد ذلك للاتحاد الأوروبي أن يبيع السلع والتقنيات ذات الصلات العسكرية لروسيا.

وقد استخدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسلوب مؤخرا لاستهداف الشركات التي تتخذ، على سبيل المثال، من الصين وأوزبكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والتي يزعم أنها تشارك في الالتفاف على التدابير العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.