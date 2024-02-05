الميزانية العامة بالسعودية تحقق فائضا بقيمة 16 مليار ريال في 2023

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية اليوم الاثنين، أن الميزانية العامة للمملكة حققت فائضاً بنحو 16 مليار ريال في عام 2023، مقابل 9ر103 مليار ريال في عام 2022، ومقارنة مع عجز بلغ 5ر73 مليار ريال في عام 2021. (الدولار يساوي 75ر3ريال).

وكشفت بيانات أولية نشرتها وزارة الاستثمار السعودية اليوم الاثنين، أن فائض الميزانية بلغ نحو 60 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2023م، مقابل عجز بلغ 7ر45 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022.

وجاء الفائض بالربع الرابع؛ بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار؛ نتيجة انخفاض النفقات الحكومية بالربع الرابع من عام 2023م بنسبة 7ر40% على أساس سنوي، لتسجل نحو 7ر215 مليار ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي الإيرادات بالعام 2023 نحو 13ر1 تريليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 27ر1 تريليون ريال في عام 2022 ونحو 5ر965 مليار ريال للعام 2021.

كما بلغ إجمالي النفقات حوالي 11ر1 تريليون ريال في عام 2023، مقارنة مع 16ر1 تريليون ريال إجمالي النفقات بالعام 2022، فيما بلغت إجمالي النفقات بالعام 2021 نحو 04ر1 تريليون ريال.