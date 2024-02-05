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أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الاثنين تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية في يناير، بسبب انخفاض قيمة تحويل الأصول غير الدولارية.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن البيانات الصادرة عن البنك المركزي، بان الاحتياطي الأجنبي بالبلاد بلغ 76ر415 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، بتراجع بقيمة 39ر4 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأوضح البنك أن ارتفاع الدولار الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة بالدولار للممتلكات المقومة بعملات أخرى.

وقال البنك إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية ارتفع بنسبة 1ر2% الشهر الماضي.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.

وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 68ر368 مليار دولار حتى نهاية يناير، متراجعة بمقدار 98ر4 مليار دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه لتمثل 7ر88% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي، وفقا للبيانات.

وبلغت قيمة الودائع 78ر22 مليار دولار في نهاية يناير، بزيادة 810 ملايين دولار عن الشهر السابق له.

وقال بنك كوريا المركزي إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع عالميا من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر الماضي.