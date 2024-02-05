المستشار الألماني يوجه الشكر للمشاركين في المظاهرات المنددة بالتطرف اليميني

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس، الشكر إلى المشاركين في المسيرات المستمرة في البلاد منذ أسابيع للتنديد بالتطرف اليميني ولدعم الديمقراطية.

وفي أعقاب لقائه مع أشخاص من أصول أجنبية وممثلين عن روابط المهاجرين، قال شولتس في برلين اليوم الإثنين: "إذا كان هناك شيء لا ينبغي أن يكون له مكان مرة أخرى أبدا في بلادنا، فهو الأيدولوجية الشعبوية العنصرية، لهذا فمن الجيد أن يشارك مثل هذا العدد الكبير في المسيرات".

وصرح شولتس، بأن واحدا من كل أربعة أشخاص في ألمانيا له جذور مهاجرة، وأكد أن "ألمانيا هي وطننا المشترك"، لكنه نوه في الوقت نفسه إلى أن الكثير من الأشخاص يساورهم القلق حاليا لأنهم يشعرون أنهم هم المعنيون بالأفكار المحقرة للبشرية التي نشرها متطرفون يمينيون حول إعادة التوطين.

من جانبها قالت مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج ريم العبلي رادوفان، إن الحكومة الائتلافية الألمانية وضعت مكافحة التطرف اليميني على رأس جدول أعمالها.

وأضافت أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حظرت جمعيات وشددت قوانين.

ورأت العبلي رادوفان التي تشغل منصب وزيرة الدولة لشئون الهجرة واللاجئين والاندماج، أن من المهم الآن أن يتم التصديق على قانون دعم الديمقراطية في البرلمان بسرعة، وينص هذا القانون على تخصيص دعم حكومي طويل الأمد للجمعيات والمنظمات التي تعمل على حماية الديمقراطية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة إشارة قوية للمشاركين في المسيرات.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية اليوم أفادت بأن أكثر من 480 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد التطرف اليميني في كل أنحاء ألمانيا في يومي أمس الأحد وأول أمس السبت.