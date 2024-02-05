قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، إنّ وقف الحرب في غزة من أولويات جولة الوزير أنتوني بلينكن في المنطقة.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن أولويات جولة بلينكن هي إطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية بجانب المناقشات مع الإسرائيليين والأطراف الأخرى بخصوص وقف الحرب.



وأشار إلى أنه يجب التركيز حاليًّا على هذه الملفات، موضحًا أنه ليس من المبكر أن يتم البدء في مناقشة اليوم التالي لحرب غزة.



وشدد على ضرورة يجب وضع حل جديد في المستقبل يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر، موضحًا أنه يجب التركيز على العوامل التي تقود إلى تأسيس دولة فلسطينية.



ونوه بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أنه لا يوجد أي بديل أمام المنطقة وللشعب الفلسطيني والإسرائيلي إلا حل الدولتين يعيشان بجانب بعضهما.



ونوه بأن هناك مناقشات مع مصر والمسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين وكل دول المنطقة، لاستئناف الحوار من أجل إقامة دولة فلسطينية.