اضطرابات البحر الأحمر تعرقل رحلة السفينة بهيجة الأسترالية

رفضت أستراليا طلبا لإعادة تصدير أغنام وماشية على متن السفينة بهيجة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بصحة وسلامة الحيوانات التي ظلت في وضع معلق بعد شهر من خروجها للبحر في بداية الأمر.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الزراعة، في وقت متأخر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، إن الوزارة لم تكن راضية عن ترتيبات نقل الماشية إلى وجهتها النهائية في الخارج، أو أن يتم الالتزام بشروط قانون مراقبة الصادرات قبل استيرادها.



وكانت السفينة بهيجة قد غادرت ميناء فريمانتل في غرب أستراليا في 5 يناير وعلى متنها أكثر من 16 ألف رأس من الأغنام والماشية، ولكن تم تحويل مسارها بعيدا عن الطريق الأصلي إلى الشرق الأوسط بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وتم إنزال بعض الحيوانات يوم الجمعة الماضي بناء على طلب الشركة المصدرة.



وقالت الوزارة إن طلب إعادة تصدير الحيوانات الموجودة على متن السفينة بهيجة إلى إسرائيل عبر رأس الرجاء الصالح تم استلامه في 26 يناير.



وأضافت أن الخطوات التالية بالنسبة للماشية هي قرارات تجارية يتعين على الشركة المصدرة اتخاذها. وقال مجلس مصدري الثروة الحيوانية الأسترالية إنه تمت الموافقة على سفينة أخرى لتصدير الحيوانات إلى الأردن وغادرت خلال الأيام القليلة الماضية، دون تسمية السفينة.



ونقلت وكالة بلومبرج عن وزارة الزراعة قولها إن السفينة ستحتاج إلى الحصول على موافقة الحكومة قبل 72 ساعة من دخول البحر الأحمر كجزء من خطة طوارئ بموجبها تم السماح للسفينة بالإبحار.