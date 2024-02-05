نتنياهو: النصر في غزة السبيل الوحيد لتأمين المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «جوهر سياسة بلاده قائم على تحقيق النصر الكامل على حماس».



وبحسب ما نشرته القناة «14» العبرية، جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارة أجراها لقاعدة «لطرون»، أعرب فيها عن «إعجابه» بالروح القتالية للجنود.



وأشار إلى أن «النصر الكامل ضروري لأنه يضمن أمن إسرائيل»، قائلًا إن «النصر في غزة السبيل الوحيد لتأمين المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية التي تلوح في الأفق».



وأضاف: «النصر الكامل في غزة يوجه ضربة قاضية إلى محور الشر المتمثل في إيران وحزب الله والحوثيين وبالطبع حماس»، بحسب تعبيره.



وزعم أن «عدم تحقيق نصر كامل في غزة، لن يمكن بلاده من إعادة المواطنين إلى منطقة غلاف غزة، كما يسمح بتكرار أحداث 7 أكتوبر».