متحدث الخارجية الأمريكية يزعم: حماس لم تُقدّم للفلسطينيين إلا الموت وتتخذهم دروعا بشرية

زعم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، أن حركة حماس لم تُقدّم للشعب الفلسطينيين إلا الموت.

وخلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، ادعى أن حركة حماس تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية.

وواصل ادعاءاته قائلًا إن حركة حماس تضع أسلحتها وصواريخها تحت الأرض في أنفاق زعم أنها موجودة أسفل المستشفيات والمدارس.

واعتبر أن حركة حماس هي التي بدأت الحرب، وأنها تحدثت عن رغبتها في تكرار هجمات السابع من أكتوبر الماضي (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى).



وشدد على أن أي دولة يحق لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مواطنيها من مثل هذه الهحمات، معتبرًا أن إسرائيل تملك هذا الحق أيضًا.