أبو شقة يطالب بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية لتوفير الأسمدة والمياه

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أكد بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية وجود تشريع يحكم استخدام التكنولوجيا في منظومة الزراعة.

وأشار خلال الجلسة العامة اليوم لعدد من المشروعات الزراعية العملاقة التي تبتنها الدولة.

وتساءل عن نوع التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت لهذه المشروعات العملاقة.

وشدد على ضرورة وجود تشريع يحكم استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي ليضع القواعد الحاكمة لهذا المجال الذي يساهم في توفير الأسمدة والمياه.

وقال أبو شقة: "يجب أن نكون أمام مشروع قانون تقدمه الحكومة لنكون أمام رؤى محددة في تطبيق هذا الأمر تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي".

وشدد على أهمية مناقشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، خاصة بعدما أسفر عنه الواقع في الفترة الأخيرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي كشفت حاجة الدولة أن تكون في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها.

كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بدأت مناقشة لطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.