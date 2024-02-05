رئيس دير ألماني بالقدس يطالب بتعزيز مكافحة التعدي على المسيحيين في إسرائيل

طالب رئيس دير ألماني في القدس، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد الهجمات على المسيحيين في إسرائيل بعد أن تعرض لبصق من قبل شخصين يهوديين في البلدة القديمة الشهيرة.

وتعرض الأب نيقوديموس شنابل، رئيس دير رقاد السيدة العذراء في القدس، للهجوم والبصق من قبل شخصين يهود أول أمس السبت. كما أساء هذان الشخصان أيضا للمسيح.

كان الراهب البينديكتي خارجا للتنزه في المدينة في ذلك الوقت بصحبة صحفي ألماني قام بتوثيق الحادث.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم، إن المشتبه بهما قد تم اعتقالهما أول أمس السبت، وتم وضعهما تحت الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أن أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما ويقيم في القدس.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف الواقعة على منصة إكس أمس الأحد بأنها "حادثة قبيحة"، معربا عن إدانته الشديدة لمثل هذه الهجمات على أفراد من ديانات أخرى.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال نيقوديموس اليوم إنه يرغب في أن تعترف الحكومة الإسرائيلية والجمهور بمشكلة "كراهية المسيحيين من الجانب اليهودي"، لافتا إلى أنها "ليست مشكلة كبيرة"، لكن يتم تجاهلها.

وأكد نيقوديموس أنه تلقى الكثير من التضامن من زملائه من الحاخامات والمسلمين بعد الهجوم، "ولكن هذه الجماعة الصغيرة المتطرفة لا تزال موجودة".

يذكر أن دير رقاد السيدة العذراء الذي يقع على حافة البلدة القديمة في القدس، كان كثيرا هدفا لهجمات، وحسبما أوضح الأب الألماني، فقد شملت هذه الهجمات رسومات جرافيتي وتمزيق إطارات سيارات وتدنيس مقابر وتحطيم نوافذ. في عام 2014، تعرضت المنشأة أيضًا للحرق العمد.

يعتبر المسيحيون أقلية صغيرة في إسرائيل حيث يشكلون ما لا يزيد عن 2% من عدد السكان البالغ نحو 10 مليون نسمة.