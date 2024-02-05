تبرئة المتهمين بقتل صحفي صربي تثير غضبا عارما

انتاب الصحفيون في صربيا مشاعر الغضب الشديد، اليوم الاثنين، إزاء قرار إحدى محاكم الاستئناف الصربية بإلغاء إدانة أربعة أشخاص يزعم تورطهم في قتل الصحفي سلافكو تشوروفيا في عام 1999.

ونظم مئات الأشخاص احتجاجا على القرار خارج محكمة الاستئناف في بلجراد، عقب نداء من عدة منظمات صربية معنية بالدفاع عن الصحافة.

يذكر أن تشوروفيا أٌطلق عليه الرصاص خارج شقته في بلجراد في أبريل 1999، بعد أسابيع فقط من حملة القصف ضد يوغوسلافيا السابقة تحت حكم الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسفيتش من أجل حمل قوات الأمن الصربية على وقف أفعالها في كوسوفو.

كانت الصحيفة التي يعمل بها تشوروفيا ، وهي أول صحيفة يومية خاصة في صربيا منذ الحقبة الشيوعية ، غطت بكثافة أنباء الصراع. وكان الصحفي القتيل منتقدا شديدا لأفعال ميلوسيفيتش في كوسوفو.

وفي السابق كان تشوروفيا كاتم أسرار وثيقا لقيادة ميلوسيفيتش قبل أن ينقلب على الرجل القوي الصربي، بسبب القمع الوحشي الذي مارسه ميلوسيفيتش في كوسوفو.

كانت محكمة في بلجراد عاقبت في ديسمبر 2021 الأشخاص الأربعة بالسجن لمدد طويلة. لكن محكمة الاستئناف أصدرت يوم الجمعة الماضي بشكل علني حكما جديدا بتبرئة جميع الرجال الأربعة المدانين بقتل تشوروفيا.