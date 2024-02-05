 مقتل 4 أشخاص على الأقل في القصف الروسي لمدينة خيرسون الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 أشخاص على الأقل في القصف الروسي لمدينة خيرسون الأوكرانية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:32 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:32 م

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم بمدينة خيرسون الأوكرانية نتيجة لقصف بالمدفعية الروسية، كما أصيب شخص آخر، حسبما أعلنت حكومة الإقليم على تطبيق تيليجرام اليوم الإثنين.

وتعرضت المدينة، التي لا يفصلها عن المواقع الروسية سوى نهر دنيبرو، للقصف عدة مرات على مدار اليوم.

يذكر أن خيرسون، التي كان يبلغ تعداد سكانها 300 ألف نسمة تقريبا، سيطرت عليها القوات الروسية طيلة عدة شهور في عام 2022.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آنذاك ضمها مع لوهانسك ودونيتسك وزاباروجيا والأوكرانية إلى بلاده.

ومنذ تراجع الروس عبر نهر دنيبرو تتعرض المدينة للقصف بالمدفعية بشكل شبه يومي.


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