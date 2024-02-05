إسرائيل تشتبك مع مقاتلي حماس في خان يونس وتقصف أهدافا بجنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه تمكن من قتل المزيد من مقاتلي حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بعضهم بالقرب من جنود إسرائيليين في خان يونس، في الوقت الذي تركزت فيه حملته على جنوب القطاع الساحلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مقاتلة قتلت أيضا قناصا من حركة الجهاد الإسلامي.

وتابع أن جنوده نفذوا أيضا عملية استهدفت موقعا يستخدمه قائد لواء خان يونس التابع لحماس، وعثروا هناك على بنادق هجومية وذخائر ومعدات عسكرية ومنشآت فنية.

كما هاجمت البحرية الإسرائيلية أهدافا لحماس ودعمت القوات البرية، بينما يركز الجيش الإسرائيلي على خان يونس، التي ينظر إليها على أنها معقل للنشطاء.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أيضا ضربات متجددة على حزب الله الشيعي في جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة هاجمت مركز قيادة لحزب الله ومجمعا عسكريا في قرية يارون.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قصف أيضا موقع مراقبة لحزب الله في بلدة مارون الراس".

ولم يكن من الممكن في البداية التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ولم يذكر الجيش ما إذا كان هناك أي ضحايا.