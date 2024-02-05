وزير الدفاع السعودي يشدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي على أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة

شدد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال اتصاله هاتفيًا، اليوم الاثنين ، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدفاع السعودي استعرض مع نظيره الأمريكي "خلال الاتصال أوجه العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك لوزارتي الدفاع بين البلدين وسبل تعزيزها".

كما بحث الجانبان السعودي والأمريكي "المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار". كان أوستن، أكد أمس الأحد شن غارات على مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي باليمن.

وذكر أوستن، في بيان أن الجيشين الأمريكي والبريطاني نفذا الغارات بالتنسيق مع عدد من الدول، مشيرا إلى أن الضربات "تهدف إلى زيادة تعطيل وتقليص قدرات جماعة الحوثي على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن قوات التحالف ضربت 13 موقعا مرتبطا بمنشآت تخزين الأسلحة المدفونة بعمق التابعة للحوثيين وأنظمة الصواريخ ومنصات الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، مشددا على أن هذا الإجراء "المشترك يبعث برسالة واضحة للحوثيين بأنهم سيواجهون تبعات إضافية إن لم ينهوا هجماتهم غير القانونية على الشحن الدولي والمركبات البحرية".

وأنهى أوستن بيانه بالتأكيد على "أنه لن نتردد في الدفاع عن حياتنا والتدفق الحر للتجارة في أحد أهم المجاري المائية بالعالم".

وقال الحوثيون إن هذه الهجمات لن تردعهم عن مواصلة مهاجمة السفن الإسرائيلية والمتجهة لإسرائيل لنصرة سكان غزة.