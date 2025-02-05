انطلاق سوق اليوم الواحد في مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار الجهود نحو التوسع في إقامة "سوق اليوم الواحد" ومنافذ مبادرات السلع الغذائية بالمراكز والقرى المختلفة، لطرح كل السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد تنفيذ سوق اليوم الواحد اليوم الأربعاء بمركز ومدينة باريس وقرية النهضة بالفرافرة، منوها بتوفير كل أنواع السلع في أسواق اليوم الواحد التي تنفذ بشكل دوري في مدن وقرى بهدف توافر المنتجات بأسعار مخفضة وسط تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة؛ ما يسهم في تخفيف العبء ويعزز قدراتهم الشرائية بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

وأشار إلى الاستعداد لشهر رمضان بتشديد الرقابة التموينية على المخابز والأسواق والمحلات العامة، بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس لضمان توافر منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي وبكميات وأصناف تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين وضبط الأسعار وإعلانها للمستهلكين.