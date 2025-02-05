رابطة العالم الإسلامي تثمن تأكيد السعودية موقفها الراسخ من قيام دولة فلسطين

ثَمَّنت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، اليوم الأربعاء، عاليًا تأكيد السعودية، موقفها الثابت والراسخ من حتمية قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية".

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ موقفَ السعودية من القضية الفلسطينية يمثّل قيَمَها ومبادئَها الثابتة والراسخة.

وعَبَّر العيسى (سعودي) عن امتنان الشعوب الإسلامية قاطبةً للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تأكيدهما لهذا الموقف التاريخيّ الراسِخ في خِضَمِّ مستجِدّات الأحداث ومختلف سياقاتها، وأنه ليس محلًا للتفاوُض والمزايدات.

وأكد الدكتور العيسى "أنّ هذا الموقفَ ينطلق من قِيَم المملكة العربية السعودية المتأصِّلة في وجدانها النقيّ والقويّ؛ اضطلاعًا بمسؤوليتها التاريخية من مركز ثقلها العربي والإسلامي والدولي، والتطلُّع الكبير والمُستحَقّ نحو نصرتها للقضية الفلسطينية".

وأكدت السعودية في وقت سابق اليوم أنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.