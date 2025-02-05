تداول أكثر من 134 ألف طن صادرات و385 ألف طن واردات بميناء دمياط

أفادت المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأن الميناء شهد خلال الـ24 ساعة الماضية استقبال 13 سفينة، فيما غادرت 4 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 37 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 13457 طنا، شملت 450 طنا من الملح المعبأ، و1500 طن من الأسمنت المعبأ، بالإضافة إلى 11507 أطنان من البضائع المتنوعة. من جهة أخرى، سجلت حركة الواردات من البضائع العامة 38502 طن، تضمنت 6250 طنا من الذرة، و2413 طناً من خشب الزان، و6000 طن من السكر، و14872 طنا من الحديد، و8967 طنا من الخردة.

وفيما يتعلق بحركة الحاويات، بلغت الصادرات 510 حاويات مكافئة، بينما وصل عدد الحاويات الواردة إلى 322 حاوية مكافئة. كما سجلت حركة الحاويات الترانزيت 3994 حاوية مكافئة.

وعلى صعيد مخزون الحبوب والغلال، أوضح البيان أن رصيد صومعة القطاع العام من القمح بلغ 33165 طنا، بينما وصل رصيد القطاع الخاص إلى 62479 طنا، كما شهد الميناء حركة نشطة للشاحنات، حيث بلغ عدد الشاحنات الداخلة والخارجة 5825 شاحنة.

يأتي هذا البيان في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على توضيح أداء الميناء ودوره الحيوي في دعم الحركة التجارية والاقتصادية، مع التأكيد على كفاءة العمليات التشغيلية التي تسهم في تعزيز مكانة الميناء كواحد من أهم المنافذ البحرية في المنطقة.