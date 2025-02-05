الرئيس اللبناني: نأمل في اقتراب تشكيل الحكومة بعد حلحلة غالبية العقد

أعرب الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تكون الأمور بشأن تشكيل الحكومة اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، الدكتور فيصل سنو على رأس وفد، إنه على تشاور وتوافق مع مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها.

وأضاف أنه مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن؛ لأن أمام لبنان فرصا كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي تبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك بانتظار التشكيل.

وتابع الرئيس عون: "آن لنا بناء دولة قائمة على العدالة والكرامة والحياة الهانئة لكل المواطنين"، معتبرا أن الأمر ليس بصعب في ظل توافر الإرادة والنوايا الحسنة.

وأعاد رئيس الجمهورية، التأكيد على أن مسئولية النهوض بالبلد مشتركة، ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وحدهما.

وكان الرئيس سلام، كلف في 13 يناير الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، ولم تبصر الحكومة النور حتى الآن.