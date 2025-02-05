 النائبة سكينة سلامة: مجلس شباب الأشراف منصة لإعداد جيل قادر على النهوض بالوطن - بوابة الشروق
الأربعاء 5 فبراير 2025 9:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

النائبة سكينة سلامة: مجلس شباب الأشراف منصة لإعداد جيل قادر على النهوض بالوطن

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 9:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 9:14 م

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، أمين المرأة بمجلس شباب نقابة الأشراف، إن مجلس شباب النقابة تم تدشينه بفضل الرؤية الحكيمة والدعم الكبير من السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الذي أولى اهتماما بالغا بتمكين الشباب، إيمانا منه بأهمية دورهم في بناء الوطن، وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشيا مع القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للشباب باعتبارهم قوة.

وأوضحت خلال ندوة "دور الشباب في حفظ الأمن القومي"، التي نظمتها نقابة الأشراف، الأربعاء، أن مجلس شباب النقابة يأتي تأكيدا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وهو بارقة أمل لمستقبل مشرق، حيث إنه ليس مجرد كيان تنظيمي، بل هو منصة حقيقية لإعداد جيل واع ومسئول قادر على المساهمة في نهضة الوطن.

وأعلنت دعم المجلس الكامل للدولة المصرية وقيادتها، مؤكدة العمل بكل جهد من أجل رفعة الوطن ونهضته، إيمانا منا بأن مصر فوق الجميع، مشيرة إلى أن دور الشباب هو العمل والاجتهاد والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك