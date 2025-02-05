قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تعليقا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، إنه يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم بقطاع غزة وإعادة بناء حياتهم.

وأكد ستارمر، في رده على أسئلة أعضاء مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف: "يجب علينا أيضا أن نقف إلى جانبهم (الفلسطينيين) على الطريق المؤدي إلى حل الدولتين وإعادة بناء غزة".

وتابع: "من الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك صورتان ثابتتان في ذهني. الأولى إميلي داماري (محتجزة إسرائيلية أفرجت عنها حماس) التي اجتمعت مع والدتها، والتي وجدتها مؤثرة للغاية".

وتابع: "والثانية كانت صورة الآلاف من الفلسطينيين يمشون، يمشون حرفيًا، عبر الأنقاض لمحاولة العثور على منازلهم ومجتمعاتهم في غزة".

وشدد قائلا: "يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. ويجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء على الطريق إلى حل الدولتين"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ومساء الثلاثاء، أفصح ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لفلسطينيي القطاع في دول أخرى.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا"، ولم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.