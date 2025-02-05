 أمريكا.. وفاة شخص سادس جراء الألعاب النارية غير القانونية في هونولولو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. وفاة شخص سادس جراء الألعاب النارية غير القانونية في هونولولو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 11:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 11:02 م

قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إن شخصا سادسا توفى نتيجة انفجار هائل للألعاب النارية غير القانونية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية.

وأضافت إدارة شرطة هونولولو في بيان أن امرأة - 30 عاما، توفيت في مستشفى محلي حوالي الساعة 5:59 صباحا.

وفي الأسبوع الماضي توفي رجل - 29عاما، في أريزونا حيث تم نقله جوا للعلاج من إصابات خطيرة تعرض لها في الانفجار.

وأسفر الانفجار أيضا عن مقتل طفل - 3 سنوات، وثلاث نساء وإصابة أكثر من 20 شخصا.

وأدى الانفجار إلى توجيه دعوات جديدة للقيام بحملة ضد الألعاب النارية غير القانونية التي أصبحت أكثر شيوعا على نحو متزايد في هاواي. وتهز المتفجرات المهربة الأحياء على مدار العام، ولكنها تتزايد في عطلات نهاية العام.


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