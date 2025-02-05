السلطات الأفغانية تعلق بث محطة إذاعية نسائية

علقت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، بث محطة إذاعية نسائية، حسبما جاء في بيان رسمي صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن تعليق البث يرجع إلى "انتهاكات في سياسات البث" و"الاستخدام غير الملائم للترخيص".

وتواجه محطة بيجوم الإذاعية، التي تم إطلاقها عام 2021، اتهامات بتقديم محتوى لقناة تلفزيونية خارج البلاد.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الساحة الإعلامية الأفغانية، فإن عدة محطات إذاعية نسائية مستمرة في العمل في البلاد.

ويأتي تعليق بث محطة بيجوم الإذاعية في الوقت الذي تتحدث فيه مجموعات الدفاع عن الإعلام عن تزايد القيود على حرية الإعلام في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان للحكم.