محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بنطاق المراكز والمدن

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن رؤساء الوحدات المحلية يواصلون جهودهم المكثفة في متابعة أعمال الرصف بنطاق المراكز والمدن للوقوف على معدلات الأداء وتقديم الدعم اللازم، وذلك في إطار خطة المحافظة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه في مركز ومدينة الشهداء جارٍ أعمال توريد وتنسيب طبقة الأساس بمنطقة مستشفى الحسام بمدينة الشهداء، وكذا أعمال تشغيل طبقة الأساس بشارع مصطفى النجار ومتفرعات شارع جمال عبد الناصر بشبين الكوم، فضلاً عن تركيب مواسير بلاعات المطر بمساكن النجدة تمهيدا للرصف.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه جارٍ استكمال تشغيل طبقة الأساس بعزبة المغربي والكنيسة، وتركيب بلاط الإنترلوك وأغطية غرف صرف مياه الأمطار بعزبة القشلا بمنوف، فضلاً عن تنفيذ أعمال طبقة الأساس بمنطقة أحمد عرابي بمدينة تلا، وكذا أعمال تنسيب فرمة، وأعمال طبقة الأساس بمنطقة خالد بن الوليد والحبينى بأشمون.

وأوضح المحافظ، أنه تم متابعة أعمال قطع فرمة بشوارع (جمال عبد الناصر – الأبيدي– أبو الخير – النزهة)، وأعمال تنسيب فرمة بشارع جمال الدين السبعاوي، وسليمان خضر ووصلة محمد شعبان بالخطة بركة السبع، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية.