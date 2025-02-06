 ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بحظر الرياضيين المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات النساء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بحظر الرياضيين المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات النساء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 11:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 11:57 م

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا بحظر الرياضيين المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات الفتيات والنساء.

ويمنح الأمر الذي يحمل اسم "إبقاء الرجال خارج رياضات النساء" الوكالات الاتحادية، بما في ذلك وزارتا العدل والتعليم، حرية التصرف لضمان أن الكيانات التي تحصل على تمويل اتحادي تلتزم بالباب التاسع بالتماشي مع وجهة نظر إدارة ترامب التي تفسر كلمة "جنس" باعتبارها النوع عند الولادة.

وقال ترامب في مراسم توقيع الأمر التنفيذي: "بموجب هذا الأمر التنفيذي، انتهت الحرب على الرياضات النسائية".


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