ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بحظر الرياضيين المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات النساء

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا بحظر الرياضيين المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات الفتيات والنساء.

ويمنح الأمر الذي يحمل اسم "إبقاء الرجال خارج رياضات النساء" الوكالات الاتحادية، بما في ذلك وزارتا العدل والتعليم، حرية التصرف لضمان أن الكيانات التي تحصل على تمويل اتحادي تلتزم بالباب التاسع بالتماشي مع وجهة نظر إدارة ترامب التي تفسر كلمة "جنس" باعتبارها النوع عند الولادة.

وقال ترامب في مراسم توقيع الأمر التنفيذي: "بموجب هذا الأمر التنفيذي، انتهت الحرب على الرياضات النسائية".