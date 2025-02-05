الرئيس الباكستاني: هجمات المتطرفين لن تنهي الصداقة مع الصين

قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الأربعاء، إن علاقة الصداقة بين بلاده والصين "مرت بفترات صعود وهبوط"، ولكنها لن تنكسر بسبب هجمات المتطرفين التي أودت بحياة صينيين.

وقال زرداري، في مستهل مباحثاته، مع الرئيس الصيني شي جين بينج: "ستظل باكستان والصين أصدقاء في جميع الأحوال".

ويشار إلى أن الآلاف من العمال الصينيين يعملون في باكستان في مشاريع الطرق والبنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات؛ بهدف تحسين طرق التجارة وتعميق علاقة الصين ببقية العالم.

وكان العمال الصينيون من ضمن الذين تم استهدافهم في الهجمات في الأعوام الأخيرة، من بينهم سبعة لقوا حتفهم العام الماضي في هجومين منفصلين، أثارا القلق في الصين.

ووصل زرداري، إلى الصين أمس الثلاثاء في زيارة لمدة 4 أيام، سيزور خلالها مدينة هاربين من أجل حضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة.

وقال الرئيس الصيني، إن الصين وباكستان تربطهما علاقة صداقة دائمة، وقد ضربا نموذجا للعلاقات بين الدولتين من خلال تعزيز بناء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان والتعاون في مختلف المجالات.