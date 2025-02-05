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شهدت منطقة المنشية الجديدة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، انهيار جزئي بعمارة سكنية مكونة من 7 طوابق، وميلها بمقدار أكثر من 120 سم؛ جراء أعمال حفر وبناء أجراها مقاول بجوارها، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الفزع والرعب، خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

في المقابل دفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بكردون أمني بمحيط العمارة السكنية المنكوبة، فضلا عن إخلائها بالكامل من السكان وأكثر من 5 منازل محاورة حفاظا على أرواح المارة والمواطنين القاطنين بالمنطقة.

في المقابل، وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، بسرعلة الانتقال إلى موقع حادث انهيار العمارة السكنية للوقوف على آخر تطوراته.

كما كلف المحافظ، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، بتشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أمر محافظ الغربية بالدفع بمقاول الهدد مصطفى الغباري للدفع بمعداته وإزالة العمارة السكنية حتى سطح الأرض حفاظا على سلامة المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي بعمارة سكنية مكونة من 7 طوابق بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.



